Лукашенко подтвердил участие белорусской делегации в параде Победы в Москве 24 июня

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил во вторник, что его страна будет представлена на параде Победы в Москве 24 июня, но о своем участии конкретно не высказался.

"Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела - надо проводить", - сообщил он во время посещения компании "Гродно Азот". "Ну, поедем, проведем парад", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

В понедельник в пресс-службе Минобороны Белоруссии ТАСС сообщили, что республику на параде Победы в Москве представят военнослужащие сводной роты почетного караула. Также там планирует присутствовать министр обороны Виктор Хренин. Открытым остается вопрос, посетит ли парад Лукашенко, поскольку пресс-служба президента об этом ничего не говорит. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Лукашенко отправлено приглашение. В Белоруссии карантин в связи с пандемией коронавируса не вводили, 9 мая прошел парад, никто из мировых лидеров на нем не присутствовал.