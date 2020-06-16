Депутаты Севастополя просят расширить федеральные выплаты на подростков старше 16 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя обратятся в правительство РФ с просьбой включить в число получателей выплат из федерального бюджета семьи с подростками старше 16 лет. Соответствующее решение принято на сессии регионального парламента.

Представляя проект постановления, депутат Василий Пархоменко напомнил, что президентский указ, согласно которому семьям с детьми положена единовременная разовая выплата в размере 10 тыс. рублей, охватывает только детей от трех до 16 лет. На старших подростков от 16 лет и до совершеннолетия выплаты не положены. Многие жителя Севастополя посчитали это несправедливым и обратились к депутатам с просьбой решить этот вопрос.

"Рассчитываю на вашу поддержку. Обратиться в правительство с просьбой расширить категорию семей, которые получат, согласно этому указу, материальную поддержку", - сказал Пархоменко коллегам.

Он обратил внимание, что "де-юре и де-факто эта категория (подростков в возрасте от 16 до 18 лет) не может принести в семьи какие-то доходы, а едят они не меньше трехлетних - а подчас и больше".

Севастопольские депутаты поддержали постановление 17 голосами из 18.

Единовременная выплата перечисляется гражданам РФ с 1 июня 2020 года. Обратиться за ее назначением можно до 1 октября 2020 года. Выплаты предусмотрены поправками к указу президента РФ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", документ был подписан главой государства Владимиром Путиным 11 мая 2020 года. По данным на вторник, жители России через портал госуслуг оформили единовременные выплаты на 20 млн детей.