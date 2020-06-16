Первыми в ЦФО пляжный сезон открыли жители Курской, Белгородской и Тульской областей

ТАСС, 16 июня. Официальное открытие пляжей состоялось в Тульской, Курской, Белгородской областях. Жители этих регионов первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) открыли "легальный" в условиях пандемии купальный сезон, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств, оперативных штабов и профильных ведомств.

"С сегодняшнего дня в Белгородской области снимается запрет на работу пляжей. Условие для организаторов их деятельности и отдыхающих - соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и норм социального дистанцирования", - сообщил во вторник на своих страницах в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

Открыли купальный сезон и в Курской и Тульской областях - в каждом из регионов подготовили более 50 пляжей, привлекли к для безопасности отдыхающих спасателей и медиков. Чтобы избежать скопления людей в условиях, в Тульской области планируют организовать дополнительные места для отдыха, в курском регионе спасатели патрулируют неофициальные пляжи.

Ограничения в работе

В большинстве регионов округа места для отдыха у воды не открылись официально из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Несмотря на это, в Тамбовской области на городских пляжах уже установили лежаки и понтоны, покрасили скамейки, урны, раздевалки, в орловском регионе допустили к использованию один из пляжей областного центра. Во Владимире и Костроме техническое освидетельствование пляжей запланировано в ближайшие дни, из-за пандемии в 2020 году обучение дошкольников и школьников Костромского региона плаванию пройдет на открытых водоемах.

"С учетом тренерского состава спортивных школ региона, имеющих отделения по плаванию, в муниципальных образованиях для работы с детьми подготовлено 230 специалистов", - сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

Программа обучения детей базовым навыкам плавания рассчитана на 36 часов, особое внимание уделяется детям 9-11 лет. За время работы программы доля детей, умеющих плавать, в Костромской области выросла с 53,2% до 72%, за 2019 г. базовые навыки плавания получили более 11 тыс. ребят в возрасте от 4 до 17 лет.