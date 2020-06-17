Первая совместная репетиция Парада Победы пройдет на Красной площади

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 14 тыс. военнослужащих и свыше 230 единиц техники примут участие в среду в первой ночной совместной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Репетиция традиционно начнется в 22:00 мск.

Противоэпидемические меры

В этом году в связи с пандемией коронавируса предприняты исчерпывающие меры для безопасности военнослужащих. К участию в репетициях и параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Кроме того, парадные расчеты тренируются в перчатках и масках.

Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, ежедневно проводятся тесты на коронавирус.

Военнослужащие войск РХБЗ проводят регулярную дезинфекцию парадной техники, мест ее хранения, мест проживания участников парада, площадки, где проходят тренировки, и все задействованные транспортные средства.

Пешая колонна

В составе пешей колонны по Красной площади пройдут более 40 парадных расчетов.

Их сформируют из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Как ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде примут участие около 14 тыс. человек.

Военная техника

В ночь на воскресенье вся военная техника, принимающая участие в параде Победы, была перебазирована из Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве - всего более 400 единиц гусеничной, колесной военной и вспомогательной техники. Перед тренировкой на Красной площади техника выстроится на Тверской улице.

11 июня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что механизированную часть парада откроют порядка 30 легендарных танков Т-34. Всего в этом году в тренировках и в параде задействованы 232 единицы военной техники. Наряду с ранее продемонстрированными образцами, в юбилейной параде будет участвовать целый ряд новейшей техники - более 20 образцов зрители парада увидят впервые.

Впервые в рамках репетиции по Красной Площади пройдут модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4.

Кроме того, в состав механизированных колонн войдут реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, береговые ракетные комплексы "Бал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1М", зенитные ракетные системы С-350 "Витязь", машина дистанционного разминирования МДР "Листва", тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ.

Подготовка к параду

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В этом году в параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций. Военным предстоит провести еще две тренировки - ночную репетицию 18 июня и Генеральную репитицию 20 июня.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащих, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Перекрытия улиц

Во вторник на портале Центра организации дорожного движения (ЦОДД) была опубликована информация по ограничению движения в дни репетиций и проведения Парада Победы. Движение автотранспорта в Москве будет ограничено 17, 18, 20 и 24 июня.

На пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мневники 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники; улица Нижние Мневники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники; Карамышевский мост в сторону улицы Мневники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники; проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения.

Кроме этого, 17-18 июня с 17:30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5:30 также до окончания мероприятия перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая; 1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; Охотный ряд; Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новая и Старая площади; Китайгородский проезд. Набережные: Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Подгорская, Гончарная набережная от Гончарного проезда; Большой Москворецкий мост.

Отмечается, что ограничения будут сняты по мере прохождения колонны. ЦОДД также обращает внимание водителей, что в период с 00:01 17 июня до 13:00 20 июня и с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и Большая Садовая будет запрещена парковка.

Для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мневники, 17 и 18 июня с 22:30 и 20 июня с 10:00 ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мневники и других. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.