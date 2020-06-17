Украинцев и белорусов начнут признавать носителями русского языка без экзамена

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования вступил в силу. Теперь украинцы и белорусы при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией таковыми без прохождения экзамена.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ. В закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с Минпросвещения РФ. Как отмечал ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, министерства должны будут подготовить соответствующие подзаконные акты.

Прежде иностранные граждане и лица без гражданства могли быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке. По информации кабмина, за период действия указанной нормы (с мая 2014 года) носителями русского признано около 80 тыс. соискателей гражданства РФ, из них граждан Украины - порядка 47 тыс., граждан Белоруссии - более 800 человек.

Как отмечал прежде спикер Госдумы Вячеслав Володин, этим документом восстанавливается справедливость по отношению к людям, с которыми у граждан РФ "общие культура, язык и история". По его словам, он позволит соотечественникам из Украины и Белоруссии избежать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком, чтобы получить российское гражданство.

Также 17 июня вступает в силу закон, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в случае подачи заявления на территории России. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования, а также закон о сокращении срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном режиме 18 марта.