Вывозной рейс с россиянином Лисовым на борту вылетел из Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с россиянином Станиславом Лисовым на борту вылетел во вторник из Нью-Йорка в Москву. Соответствующая информация опубликована на странице генконсульства России в Нью-Йорке в Facebook.

"16 июня генеральным консульством Российской Федерации в Нью-Йорке было оказано необходимое содействие при вылете на Родину очередного "вывозного" рейса, - указали в российской дипмиссии. - Несмотря на сохраняющуюся в Нью-Йорке сложную эпидемиологическую обстановку, дипломаты генконсульства, как и прежде, находились в международном аэропорту им. Дж. Кеннеди. Вылет запланирован по маршруту Нью-Йорк - Москва".

Ранее консул - советник генконсульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян сообщил корреспонденту ТАСС, что на вывозной рейс "Аэрофлота" будет посажен россиянин Станислав Лисов, приговоренный в ноябре 2019 года федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк к четырем годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак. Во вторник он был доставлен в аэропорт для депортации в Россию.

Согласно данным, размещенным на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди, рейс SU103 вылетел в 19:20 по времени Восточного побережья США (02:20 мск 17 июня). В 11:26 мск он прибудет в аэропорт Шереметьево.

Как сообщили корреспонденту ТАСС российские дипломаты, 10 июня Станислав Лисов был переведен из тюрьмы в штате Пенсильвания в центр для лиц, подлежащих депортации. Слушания о его депортации в связи с санитарными ограничениями, введенными для предотвращения пандемии коронавируса, прошли в режиме видеоконференции.

Лисов был арестован в Испании в январе 2017 года и экстрадирован в США в январе 2018 года. В феврале прошлого года он признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения, который касается сговора с целью кибератак. Власти США обвинили Лисова в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. Первоначально ему могло грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.