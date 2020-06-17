Кабмин не одобрил законопроекты об ужесточении наказаний за избиение и оскорбление учителя

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроекты, ужесточающие ответственность за применение к педагогу физического насилия (вплоть до реальных сроков) или за его оскорбление. Копия проекта официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии, есть в распоряжении ТАСС.

Авторами пакета значится группа депутатов от "Единой России". Первая инициатива вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью об ответственности за нанесение побоев или применение иного насилия в отношении учителя, совершенные "во время исполнения им профессиональной деятельности в сфере образования и нахождения в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность". Второй законопроект пакета устанавливает в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ повышенную ответственность за оскорбление педагога.

Что касается первой инициативы, у комиссии возникли вопросы к включению новой статьи о насилии в отношении учителя в главу 33 УК РФ, которая касается только преступлений против военной службы. В кабмине также отмечают, что предлагаемые законопроектом сроки лишения свободы до трех-шести лет могут в ряде случаев обернуться ослаблением уже действующей уголовной ответственности. Так, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, связанное со служебной деятельностью пострадавшего или выполнением им общественного долга, сейчас карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Второй законопроект о штрафах в КоАП РФ за оскорбление педагогов комиссия кабмина также не поддержала: там отмечают, что разработчики инициативы не привели анализ статистики и правоприменительной практики, доказывающий неэффективность уже действующих мер. "Предлагаемое усиление административной ответственности само по себе не является эффективной мерой", - отмечается в проекте отзыва. В кабмине считают, что необходим комплексный подход с упором на профилактические, воспитательные и социальные меры воздействия на учеников.

В феврале о подготовке соответствующего пакета поправок сообщал Общероссийский профсоюз образования: он предложил наказывать за избиение или иное насилие в отношении учителя "при исполнении" лишением свободы до трех лет (или до шести лет, если это деяния, "совершенные группой лиц с применением оружия или с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий"). Также в профсоюзе предложили ввести в КоАП штраф за оскорбление учителя - от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 до 50 тыс. - для должностных лиц и от 100 до 150 тыс. рублей - для юридических лиц. Инициатива также предусматривает увеличение штрафа за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей с 500 руб. до 3 тыс. рублей.