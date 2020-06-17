В кабмине не поддержали уголовную ответственность за оставление места несмертельных ДТП

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы Николая Петрунина ("Единая Россия") об уголовной ответственности за оставление места ДТП, не повлекшего летальных случаев или тяжкого вреда здоровью, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Текст проекта отрицательного заключения кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Документом предлагается дополнить статью 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") положениями об уголовной ответственности за оставление места ДТП лицом, подвергнутым административному наказанию за езду в пьяном виде или за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Сейчас за подобные действия предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления машиной на срок от одного года до полутора лет или административного ареста до 15 суток.

"Необходимо учитывать, что используемый в уголовном законе принцип административной преюдиции предполагает наступление уголовной ответственности в случае повторного (многократного) совершения лицом однородных (аналогичных) административных правонарушений", - говорится в проекте заключения. Анализ административных правонарушений в данной сфере, считают в комиссии, "указывает на их неоднородность по содержанию и по характеру".

В правительстве указали, что предлагаемая инициативой редакция статьи 264.1 УК РФ создаст правовое регулирование, при котором повторное оставление места ДТП будет приравниваться к нахождению водителя в состоянии опьянения. "Между тем в силу требований законности, а также принципа презумпции невиновности оставление водителем места ДТП не равнозначно ни установлению факта опьянения, ни отказу от прохождения медицинского освидетельствования. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - заключили в кабмине.

Действующая редакция статьи 264.1 УК РФ влечет наказание за управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, которое уже имеет административное взыскание за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, либо судимость за совершение преступления в состоянии опьянения.

За такие действия предусматривается штраф в размере от 200 тысяч до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.