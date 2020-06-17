Власти Мордовии открыли кладбища и сняли запрет на работу музеев

ТАСС, 17 июня. Власти Мордовии приняли решение открыть с 17 июня кладбища и снять запрет на работу музеев. Также разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при условии соблюдения дистанции, сообщается в среду в официальном Telegram-канале "Коронавирус. Оперштаб Мордовии".

"С 17 июня разрешены: занятия спортом на открытом воздухе (не больше двух человек, дистанция не меньше 5 м), семейные прогулки или прогулки не больше двух человек при условии социального дистанцирования до других людей, работа музеев и посещение музеев, работа объектов розничной торговли непродовольственными товарами (при площади торгового зала до 400 квадратных метров и наличии отдельного входа), посещения кладбищ", - говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, весь реальный сектор экономики в Мордовии работает уже с апреля, а работа предприятий сельхозпереработки не останавливалась. Также в республике нормализован график общественного транспорта, разрешено работать парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг.

В Мордовии за сутки выявили 55 новых случаев коронавируса, всего в республике зафиксировано 2 762 случая заражения коронавирусной инфекцией. В республике по-прежнему не разрешено посещение детских площадок, парков и скверов, сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Режим самоизоляции в Мордовии введен 31 марта до отмены указа главы региона об усилении ограничений.