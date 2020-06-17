В ОП создана группа для наблюдения за электронным голосованием по конституции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экспертно-консультационная группа по общественному контролю за электронным голосованием по поправкам в конституцию создана в Общественной палате (ОП) РФ. Об этом сообщил в среду журналистам ее руководитель, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"В ОП активно действует рабочая группа по общественному контролю в сети Интернет и защите прав пользователей в сети Интернет, по ее инициативе и при поддержке Максима Сергеевича [Григорьева, руководителя рабочей группы ОП по мониторингу избирательных прав граждан] образована экспертно-консультационная группа по дистанционному голосованию", - сказал Малькевич.

По его словам, все желающие эксперты могут подключиться к работе группы. "Вливаются [в состав группы] коллеги из журналистского цеха, IT-отрасли, мы будем рады всем, чтобы объединить усилия", - добавил он.

"Специальный ТИК [территориальная избирательная комиссия], он один, отвечающий за интернет-голосование и Москвы, и Нижегородской области. Будем в нем мы практически неотлучно находиться всю ту неделю голосования и, разумеется, в день голосования [1 июля]. За счет того, что в работе нашего коллектива будут участвовать и журналисты, и блогеры, планируем большое количество стримов, различных прямых включений и много других современных методов взаимодействия с аудиторией, чтобы показать, что электронное голосование - это легко, безопасно и современно", - добавил Малькевич.

Жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании участвовать в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.