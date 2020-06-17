Прокуратура выявила в нескольких регионах России случаи установления зарплат ниже МРОТ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские прокуроры в минувшем году добились погашения долгов по зарплате на 27 млрд рублей, восстановив права полумиллиона работников. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Мерами (прокурорского) реагирования удалось обеспечить погашение долгов по заработной плате на общую сумму в 27 млрд рублей, восстановить права полумиллиона работников", - сообщил генпрокурор. "К злостным неплательщикам зарплаты применялись меры уголовно-правового воздействия. По материалам прокурорских проверок возбуждено более одной тысячи уголовных дел", - отметил Краснов.

За прошедший год прокуроры выявили 573 тыс. нарушений трудовых прав граждан. "По инициативе прокуроров внесены изменения в локальные нормативные акты работодателей, устанавливающие заработную плату ниже минимального размера оплаты труда", - отметил генпрокурор, не став называть эти регионы.