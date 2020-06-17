Власти Кубани назвали возможную дату открытия курортов в регионе

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют полностью возобновить работу всех туристических объектов через четыре дня, с 21 июня. Об этом сообщила ТАСС в среду министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

"Завтра у нас состоится заседание штаба оперативного по борьбе с коронавирусом, где глава [губернатор Вениамин Кондратьев] озвучит ряд направлений, одно из ожидаемых решений - это то, что будут открыты все объекты, связанные с размещением гостей, с номерным фондом больше 50 номеров. Также мы ждем предоставления возможности работать экскурсионным организациям и снятия карантинных мероприятий: возможно, останутся какие-то ограничения, но карантинные мероприятия будут сняты, и жизнь в регионе продолжится в стабильном режиме. Мы сможем в полной мере принимать гостей из разных субъектов Российской Федерации", - сказала Балаева.