Россияне 22 июня смогут зажечь памятную свечу в Музее Победы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россияне в день памяти и скорби, 22 июня, смогут зажечь памятную свечу в Музее Победы, для этого достаточно прислать в адрес музея фото или видео со свечой или рассказ о человеке, в честь которого зажигается эта свеча, сообщили в пресс-службе.

"Каждый житель России сможет в День памяти и скорби поставить в Музее Победы свою памятную свечу в честь погибших на Великой Отечественной войне", - отметили в музее.

Однако при подготовке визита стоит учитывать режим временных ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В этой связи музей предлагает прислать фотографию или видеоролик с зажженной свечой. "На фото или видео может быть не только изображение самой свечи, но и портрет человека или людей, взрослых и детей, держащих в руках этот символ народной памяти", - пояснили в пресс-службе. Присланные материалы будут демонстрироваться на больших экранах в Зале памяти и скорби музея. Увидеть их можно будет и во время виртуальной экскурсии по залу.

Снимки или ролики следует направить до 20 июня на почту muzeipobedi@yandex.ru. Письмо можно сопроводить коротким рассказом о человеке, в честь которого зажигается свеча.

Памятные свечи 22 июня зажигаются в Музее Победы почти 20 лет. "Тысячи москвичей и гостей столицы ежегодно приходили в величественный Зал памяти и скорби, чтобы отдать дань родным, погибшим на войне. Эта традиция не прервется и в этом году - 75-летия Победы", - добавили в пресс-службе.