Замглавы комитета Думы призывает готовиться ко второй волне пандемии коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вероятность второй волны пандемии нового коронавируса очень высока, однако вторая волна может оказаться слабее первой. Такое мнение высказал журналистам в среду зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").

"Готовиться ко второй волне однозначно нужно. Есть мнение, что она будет слабее первой, поскольку вирус начал ослабевать", - заявил Огуль.

По его словам, об ослаблении вируса говорит тот факт, что сегодня уже у более 60% заразившихся заболевание протекает легко и без госпитализации. Однако, отмечает депутат, сейчас нельзя точно сказать, какой будет вторая волна коронавирусной инфекции.

"Сама вероятность ее прихода очень высока. Дело в том, что весь мир начал снимать ограничения, принятые для борьбы с распространением вируса, люди постепенно возвращаются к прежней жизни, открываются границы. Основным условием для полного снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. А он появляется, когда переболеет около 60% населения, пока мы на эти цифры не вышли", - отметил Огуль.

Кроме того, подчеркивает он, в мире все еще нет проверенной вакцины. Ситуацию также осложняет тот факт, что вторая волна заболевания может прийти осенью и совпадет по времени с сезонной эпидемией гриппа.

"Этот микс инфекций может привести к тому, что заболевание будет протекать тяжелее. Насколько мне известно, руководство Минздрава и Росздравнадзора этот сценарий просчитывает", - сообщил Огуль. В связи с этим, уверен он, "время расслабиться еще не пришло".