Онлайн-конференция "АРТtalk. Искусство после" пройдет в преддверии форума "Таврида"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эксперты в области культуры примут участие в онлайн-конференции "АРТtalk. Искусство после", которая пройдет 27 июня перед началом молодежного форума "Таврида". Об этом сообщила пресс-служба организаторов форума.

"27 июня в преддверии старта форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" на специальной онлайн-платформе состоится конференция "АРТtalk. Искусство после". Мероприятие пройдет в формате глобальной дискуссии лидеров творческих индустрий о трендах, инновациях и перспективах отрасли", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, конференция соберет экспертов со всего мира, чтобы обсудить перспективы развития индустрии в постпандемический период. "Стратегическими темами дискуссий станут современное искусство, дизайн, архитектура, кино, театр, литература, медиа, мода и их ответ на вызов, брошенный пандемией. Спикеры будут рассуждать на темы, что станет новой культурной реальностью и привычкой, как изменится поведение зрителей, смогли ли новые технологии в условиях вынужденной цифровой трансформации изменить векторы развития в креативных индустриях, культуре и искусстве", - отмечается в пресс-релизе.

В мероприятия подтвердили участие искусствовед, историк моды, Александр Васильев, писатель Вадим Панов, пианист, композитор и дирижер Сергей Жилин, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова, генеральный директор издательства "ЭКСМО" Евгений Капьев и другие.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. К 2022 году ожидается создание круглогодичного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида". Форум входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.