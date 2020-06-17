Липецк присоединился к числу городов, готовящих шествие Победы на 24 июня

ТАСС, 17 июня. Власти Липецка приняли решение провести 24 июня шествие в честь 75-летия Победы. Жителей города призывают не выходить на улицы, а наблюдать за торжественным событием по телевизору, сообщила в среду журналистам пресс-служба администрации Липецка.

Ранее из-за пандемии коронавируса решения о переносе торжественных шествий и парадов к 75-летию Победы с 24 июня на более позднее время приняли в Иванове, Курске, Пензе, Твери, Ржеве, Тюмени и других городах.

"24 июня в Липецке состоится торжественное шествие в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. В шествии, которое начнется в 10:00 (мск), примут участие парадные расчеты военных липецкого авиацентра, управлений МВД, МЧС и ФСИН России, знаменная группа и духовой оркестр - всего более 170 человек", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Предполагается, что руководители города и региона возложат цветы к Вечному огню. В мэрии отметили, что шествие в условиях напряженной эпидемической обстановки не будет массовым, жителей города просят не выходить на улицу, а посмотреть его трансляцию на местном телевизионной канале.

По данным на 17 июня, в Липецкой области общее число заразившихся коронавирусом составляет 3 171, выздоровел 1 471 человек, 11 умерли. В регионе режим повышенной готовности введен с 10 марта, с 9 мая - обязательный масочный режим, с 8 июня начат первый этап снятия введенных ограничений, разрешена работа парикмахерских, предприятий сферы быта, промтоварных магазинов площадью до 400 кв. метров, а также прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции.