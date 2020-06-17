Президент Чехии не сможет участвовать в торжествах по случаю Победы в Москве 24 июня

ПРАГА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан не сможет принять участие в намеченных на 24 июня торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве из-за действующих социальных ограничений по пресечению распространения коронавируса. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек.

"Господин президент сожалеет, что не сможет принять участие в праздновании Победы во Второй мировой войне [в Москве] по причине действующих ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, - подчеркнул он. - Господин президент поручил представлять [республику на торжествах в Москве] послу Чехии в РФ [Витезславу Пивоньке]. Он (посол - прим. ТАСС) примет в них участие как его (президента - прим. ТАСС) личный представитель".

Земан планировал 9 мая направиться в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы. После вспышки пандемии и последовавшего переноса праздничных мероприятий он подтвердил свое намерение посетить российскую столицу и присутствовать на военном параде. Глава Пражского града, однако, предполагал, что они пройдут в сентябре, когда разгромом милитаристской Японии завершилась Вторая мировая война.

Власти Чехии на фоне пандемии пока не разрешают выезд жителей республики за пределы Евросоюза. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех ранее в среду в интервью газете Mlada fronta Dnes выразил мнение, что поездки в страны, которые не входят в сообщество, нельзя будет осуществлять в течение всего лета.