Лавров и глава МИД Пакистана по телефону обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Шах Мехмуд Куреши в среду в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно совместной работы по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также преодолении экономических последствий пандемии, - отметили в министерстве. - С обеих сторон подчеркнута необходимость по мере стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки возобновления полноценных форматов двустороннего взаимодействия по линии парламентов, межведомственной торгово-экономической комиссии, внешнеполитических ведомств".

"Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международной повестки, включая сотрудничество в рамках ООН и ШОС", - добавили в Москве.