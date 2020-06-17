Ульяновские власти заменят продуктовые наборы для детей продовольственной картой

УЛЬЯНОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Семьи с низким доходом, в которых воспитывают детей до 3 лет, смогут с 2021 года получить в Ульяновской области вместо продуктовых наборов электронную продовольственную карту. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Планируется заменить готовые продуктовые наборы для детей в возрасте от нуля до трех лет продовольственной картой. С ее помощью родители смогут купить детское питание в одном из сетевых магазинов Ульяновской области", - приводят в сообщении слова министра семейной, демографической политики и социального благополучия Натальи Исаевой.

По ее словам, министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области определит социально-ориентированную торговую сеть, где можно будет воспользоваться картой. По предварительным расчетам министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, со следующего года подобную социальную помощь смогут получить порядка 12 тыс. семей с детьми до трех лет.

В конце апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о намерениях передать полномочия по обеспечению детским питанием семей с доходами ниже прожиточного минимума, где есть дети до трех лет, от министерства здравоохранения региона министерству семейной, демографической политики и социального благополучия. Это позволит включить их в перечень получателей электронной продовольственной карты.

Электронная социальная продовольственная карта сейчас выдается в Ульяновской области семьям и одиноко проживающим гражданам с низкими доходами. Воспользоваться ей можно, заключив социальный контракт на срок от 3 до 6 месяцев. Ежемесячно на карту зачисляются средства, которые нельзя обналичить, а можно потратить на покупку необходимых продуктов. Воспользоваться социальными картами можно во всех магазинах одной из торговых сетей, расположенных в пределах Ульяновской области.