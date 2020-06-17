Торжественное шествие к 75-летию Победы пройдет в Нижнем Новгороде без зрителей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Торжественное мероприятие "Марш Победы", приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня. Доступ зрителей к месту проведения шествия ограничат, будет организована онлайн-трансляция мероприятия, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее власти региона заявили, что решение о проведении торжественного шествия будет принято за неделю до даты проведения мероприятия.

"24 июня в Нижнем Новгороде пройдет торжественное мероприятие "Марш Победы". <…> На Нижневолжской набережной 24 июня планируется торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен", - отмечается в сообщении.

Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции парада Победы в Москве. "Таким образом, каждый нижегородец у себя дома в спокойной и безопасной обстановке сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице нашей Родины и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, решение о формате мероприятия было принято властями региона совместно с командованием Западного военного округа с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора.

"Ситуация остается сложной, но прошедшие месяцы показали, что грамотная организация процессов и соблюдение норм санитарной безопасности способны свести риски к минимуму. В этом случае есть возможность организовать тщательный контроль за всеми участниками события. Каждый из организаторов и командиров понимает высочайшую степень своей ответственности", - приводятся в сообщении слова губернатора.