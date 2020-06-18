Устройство связи автомобилей по инновационной технологии V2X запатентовали во Владимире

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Группа ученых Владимирского государственного университета (ВлГУ) получила патент на бортовое телематическое устройство, работающее по технологии V2X, которая позволяет обмениваться данными между автомобилями и дорожной инфраструктурой. В 2020 году начнется работа над серийным производством устройств, сообщил ТАСС младший научный сотрудник вуза Александр Лоханов.

Ранее в Национальной технологической инициативе "Автонет" ТАСС сообщили об испытаниях автомобильных сервисов на базе технологии V2X [vehicle-to-everything, сервисы, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой] для тестирования беспилотных автомобилей и создания инфраструктуры для них, а также для решения проблем проезда спецтранспорта и пробок в мегаполисах. В 2020 году запланировано внедрение технологии на территории Сколково.

"Буквально на днях мы получили патент на устройство на основе технологии V2X. Система позволяет прогнозировать риск столкновения и предупреждать водителя, неаккуратное вождение, возможность появления пробок, ее отличает от аналогов возможность работы без сотовой сети, что актуально для отдаленных территорий страны", - рассказал собеседник агентства.

Разработка ученых кафедры физики и прикладной математики ВлГУ создана на основе концепции V2X, которая позволяет автомобилям, оборудованным бортовыми устройствами, передавать данные на расстоянии, информировать водителя о приближении пешеходов к дороге и на пешеходных переходах, сообщать о наличии парковочных мест и появлении автомобилей в "мертвых" зонах. Технологической основой для ее реализации является связь ближнего радиуса действия, работающая в диапазоне 5,9 ГГц и использующая стандарт WiFi.

Внешне устройство представляет собой металлический корпус с антеннами, которые подключаются к штатной антенне, датчикам и бортовому компьютеру автомобиля, его устанавливают либо под бардачок, либо в подкапотное пространство машины. Данные о ситуации на дороге также можно будет получать через мобильное приложение. В июне 2020 года разработка стала одним из победителей конкурса по отбору проектов Фонда содействия инновациям по программе "Старт" - в течение трех лет планируется наладить промышленный выпуск устройств. Уже в этом году будет налажено опытное производство оборудования, запустят процесс сертификации.

По словам Александра Лоханова, ученые вуза уже ведут переговоры о сотрудничестве с российскими автопроизводителями, заинтересованными в развитии беспилотного транспорта включая "Камаз" и разработчика беспилотных автобусов "Волгабас".