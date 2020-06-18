В Чите высадили аллею в благодарность за работу медиков во время пандемии

ЧИТА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники медучреждений Читы вместе с представителями власти и волонтерами ко Дню медицинских работников РФ высадили аллею в Черновском районе города. Это также сделали в благодарность за их работу во время пандемии коронавируса, сообщил в четверг ТАСС глава администрации района Василий Турсабаев.

"Подумали, что приближается День медицинского работника, и почему бы не приурочить к нему первую закладку аллеи. Яблони взяли из парка Энергетиков, дендрологи подсказали, что яблоня там пошла вширь, ее нужно прореживать. Вот и решили их не вырубать, а брать и давать им вторую жизнь", - сказал Турсабаев. Он подчеркнул, что закладка аллеи стала также данью уважения медработникам за работу во время пандемии коронавируса.

Как уточняется на сайте администрации Читы, участники акции посадили более 100 яблонь, 20 сосен, а также семена ильма. Аллея расположилась между клиническим центром, инфекционной и психиатрической больницами. Со временем власти намерены создать на этом месте полноценный парк.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 2 391 случай заражения коронавирусом, выписаны 1 307 человек, 40 пациентов умерли. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Забайкальском крае продолжают действовать ограничительные меры для бизнеса и населения. По поручению президента РФ Владимира Путина в Чите работает бригада московских врачей, а также развернут мобильный военный госпиталь.