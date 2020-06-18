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Пандемия коронавируса нового типа

В Липецкой области с 24 июня приступят ко второму этапу снятия ограничений из-за пандемии

По словам главного санитарного врача региона, в области сократилось количество очагов коронавируса в больницах

ТАСС. 18 июня. Главный санитарный врач Липецкой области отметил, что регион готов после 24 июня перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом после заседания оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом сообщила в четверг в своем канале в Telegram пресс-служба правительства Липецкой области.

По данным на 18 июня, в Липецкой области общее число заразившихся коронавирусом составляет 3 228, выздоровел 1 471 человек, 11 умерли. В том числе за последние сутки в регионе было выявлено 57 новых случаев заражения.

"Нет взрывного роста. Сократилось количество очагов в лечебных учреждениях. Основная часть новых источников заражения - семейные очаги. Все сегодняшние показатели, позволяют нам после 24 июня приступить ко второму этапу", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева.

В регионе режим повышенной готовности ввели с 10 марта, с 9 мая - обязательный масочный режим. С 8 июня начался первый этап снятия введенных ограничений: разрешена работа парикмахерских, предприятий сферы быта, промтоварных магазинов площадью до 400 кв. метров, а также прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции. Второй этап снятия ограничений, по рекомендациям Роспотребнадзора, включит открытие магазинов площадью до 800 кв. м и иных форматов торговли, включая уличные. При этом сохранится условие наличия отдельного входа в магазин и ограничение числа посетителей - не больше одного человека на 4 кв. м. Кроме того, на втором этапе возможно станет открытие отдельных образовательных организаций.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия коронавируса нового типа
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