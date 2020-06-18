В Швеции призывают снести памятник медику Карлу Линнею

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Свыше 1,6 тыс. шведов подписали петицию с требованием убрать из центрального парка Стокгольма Хумлегорден памятник шведскому естествоиспытателю и медику Карлу Линнею (1707-1778 ). Ему вменяют в вину то, что он занимался классификацией не только растений, но и людей. В петиции говорится, что исследования Линнея "способствовали представлению европейцев о себе как о высшей расе".

"Это из-за того, как он классифицировал людей и писал о чернокожих", - приводит телеканал SVT слова почетного профессора Лундского университета Гуннара Бруберга, автора биографии Карла фон Линнея "Человек, который упорядочил природу".

По его словам, Линней не пользовался понятием "раса", а считал, что речь шла о разных видах Homo sapiens (человека разумного). Народы он расставил в определенном порядке, и африканцы оказались здесь в самом низу.

Хотя расовой биологии во времена Линнея еще не было, а он не занимался изучением черепов представителей разных этносов или чем-либо подобным, результаты его исследований - классификация всего живого - оказали влияние на будущие исследования в этой области.

Памятник Луису Де Гиру

Памятник шведскому купцу Луису Де Гиру (1587-1652) в Норчепинге оказался предметом внимания сторонников движения Black lives matter. По их мнению, статуя должна быть демонтирована, поскольку память людей, запятнавших себя торговлей людьми, не достойна увековечения, сообщает агентство ТТ.

По словам председателя правления коммуны Норчепинга Ларса Шернквиста, свое мнение по этому поводу высказали уже немало жителей города.

Луиса Де Гира называют отцом шведской промышленности. Он основал первую в королевстве торговую компанию. При этом, будучи членом "Шведской Африканской компании", он занимался работорговлей, которая велась через шведскую колонию Кабо-Корсо, находившуюся на территории сегодняшней Ганы.

Памятник Де Гиру, созданный скульптором Карлом Миллесом, стоит в центре Норчепинга, на Старой площади. Пока власти не приняли решение о его дальнейшей судьбе.

По мнению историка Магнуса Руделя из Университета Сёдертёрна, памятник должен остаться там, где он стоит, а рядом можно установить стенд, например, с такой надписью: "Вот человек, который вместе с королевой Кристиной положил начало шведской работорговле".

"Так хоть что-то можно узнать о том, что Швеция была страной, которой хотелось иметь колонии. Это история, которую надо рассказать", - заявил Рудель в интервью телеканалу SVT.