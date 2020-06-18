Минстрой и депутаты договорились сохранить один продух в подвалах домов для животных

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минстрой и комитет Госдумы по охране окружающей среды договорились о сохранении в подвалах домов одного незакрытого продуха для доступа животных, сообщил глава комитета Владимир Бурматов ("Единая Россия") в ходе онлайн-совещания в четверг.

"По состоянию на сегодняшнее утро договоренность с министерством [строительства и жкх] - она сегодня фиксируется на уровне министра и на уровне нашего комитета - заключается в том, что мы приходим к следующей формулировке - по умолчанию остается открытым минимум одно окно в подвальных помещениях и технических подпольях, оно не запирается сеткой или решеткой, что обеспечивает беспрепятственное попадание животных туда, но при этом исключает попадание злоумышленников", - сказал Бурматов.

Соответствующие нормы будут прописаны в проекте постановления правительства "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах". Сейчас он проходит общественное обсуждение на портале проектов нормативных актов.

"Там достаточно бурное обсуждение, против проекта постановления проголосовало более 1,8 тыс. граждан, за - всего 17. На мой взгляд, это все связано с пунктом 95 проекта, который фактически запрещает доступ животных в подвалы многоквартирных домов. Это серьезная проблема", - отметил Бурматов, напомнив, что ранее комитет занимался решением вопроса в течение двух лет.

Проект нормативного акта разрабатывается Минстроем в рамках регуляторной гильотины, он объединяет нормы и правила по эксплуатации общедомового имущества, рассказала в свою очередь директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Светлана Никонова. Она отметила, что при разработке документа ведомство руководствовалось общими нормами и подходами по принятию решений в части обслуживания и управления общедомовым имуществом. По ее словам, это не итоговая редакция, а первый этап процедуры принятия нормативных документов, который как раз состоит в открытом обсуждении на общественных площадках. "С учетом поступивших предложений по доработке положений абсолютно согласны с вами, Владимир Владимирович (Бурматов - прим. ТАСС), что в этой части нужно провести отдельные обсуждения… Мы готовы принять участие в рабочей группе на площадке комитета. Разговор, который сегодня утром состоялся, действительно подтверждает нашу готовность по доработке этой конструкции с учетом всех мнений и потребностей", - сказала Никонова.

Проект постановления, подготовленный Минстроем, устанавливает, что "на все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов". При этом документ наделяет собственников помещений в многоквартирном доме правом принять решение об открытом доступе животных в один из продухов подвала в течение всего календарного года.