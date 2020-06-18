Рязанская область перешла ко второму этапу снятия ограничений

ТАСС, 18 июня. Власти Рязанской области приняли решение перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. К работе смогут приступить гостиницы, фитнес-центры и кафе на открытом воздухе, в четверг сообщили журналистам в оперштабе региона.

"18 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение № 210-рг, в котором говорится о переходе ко второму этапу снятия ограничений, налагаемых эпидемиологической ситуацией по коронавирусу", - говорится в сообщении.

Согласно документу, к 18 июня достигнуты параметры, указанные Роспотребнадзором, которые позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений. Теперь в регионе смогут функционировать предприятия торговли площадью до 800 кв. м, а также спорткомплексы, спортклубы и фитнес-центры, которые должны будут соблюдать условия загрузки не более 25%. Смогут возобновить тренировки сборные спортивные команды.

Кроме того, станет возможным проведение конференций и выставок, продолжат работать парикмахерские, смогут работать салоны красоты, соблюдая ограничения по количеству клиентов и нормам безопасности. Могут начать работу отделения кафе и ресторанов, находящиеся на открытом воздухе, но при условии соблюдения требования по расстановке столов, дезинфекции, использования одноразового меню. С 18 июня могут возобновить работу гостиницы при условии 50% загрузки и организации питания в номерах, а также санатории, в том числе детские - в них загрузка будет допускаться в пределах 30%. Кроме того, начнут функционировать дневные стационары и поликлиники, а также отделения восстановительного лечения.

При этом в регионе сохраняется режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями. Для всех продолжают действовать нормы социального дистанцирования и масочный режим.

По данным на 18 июня в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным коронавирусом зарегистрированы 4 708 человек.