Памфилова: избиркомы не допустят давления на граждан во время голосования по конституции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что избирательные комиссии не допустят давления на граждан в помещениях для общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Никакого давления в помещениях для голосования ни одна комиссия не допустит ни с одной стороны. За пределами [помещений], пожалуйста, агитируйте в рамках существующих законов, без мордобоя и оскорблений, аргументами и фактами: кто хочет - за, кто хочет - против", - сказала Памфилова в ходе заседания консультативной площадки c представителями научно-экспертного сообщества и наблюдателями в ЦИК.

Она напомнила, что вне помещений для голосования также "можно проводить различные лотереи, конкурсы и другие общественные акции". "Избирательные комиссии в этом не участвуют, они исключительно проводят общероссийское голосование", - отметила глава ЦИК.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.