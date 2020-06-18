Медики Петербурга просят возобновить прием в поликлиниках для ранней диагностики рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко обратился к властям города с просьбой возобновить первичные приемы пациентов для диагностики рака, так как отсрочка может привести к выявлению опухолей на более опасной для здоровья поздней стадии. Об этом Моисеенко сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее комитет по здравоохранению Петербурга сообщал, что объем онкологической помощи в Санкт-Петербурге во время пандемии остался практически на прежнем уровне благодаря перераспределению нагрузки на амбулаторное звено. Как пояснили в ведомстве, речь идет о пациентах с установленным диагнозом. С 23 марта по постановлению главного санитарного врача Санкт-Петербурга было приостановлено оказание всех видов плановой медицинской помощи. Помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 24 учреждениях, но, как отмечают в комитете, учреждения для онкологических больных остались в строю. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто также рассказывал ТАСС, что процесс возобновления плановой работы федеральных и региональных клиник Петербурга может начаться не раньше июля.

"Письмо было отправлено 25 мая, предложение с просьбой рассмотреть вопрос об открытии для первичного приема, по крайней мере, пациентов с подозрением на злокачественную опухоль. Первичное звено - имеется в виду поликлиники. Как организационно это сделать - это не наша прерогатива, а исполнительных органов", - сказал Моисеенко.

Он отметил, что отсрочка диагностики может привести к тому, что осенью в городе будет "взрыв" числа пациентов с запущенными формами опухолей. "Это приведет к тому, что значительно ухудшатся показатели, ситуация онкологическая к концу года, [ухудшится] несомненно. И потребуются большие материальные затраты, для того чтобы каким-то образом решать этот вопрос. Потому что лечение пациентов с ранними формами рака дешевле, чем запущенные", - отметил директор онкоцентра.

Как отметил директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев, учреждение из-за пандемии также было вынуждено отменить диспансеризацию пациентов, которых выписали из центра ранее, и сейчас специалисты не могут отследить начало рецидива заболеваний. Это также, по мнению Беляева, приведет к смещению стадий выявленных заболеваний на более поздние. Он также допустил возможность, что ограничения приведут к всплеску смертности от рака, но такую оценку можно будет дать только через год.

"У нас очень резко упал поток первичных больных - если у нас еженедельно было до 2,4 тыс. посещений в поликлинике, то сейчас это где-то 1,4 тыс. Из них первичных больных где-то человек 200 всего, до этого было больше. Может быть, учитывая, что не работает сейчас первичное звено, больные не доходят до нас, до специфического лечения, до диагностики, мы таких пациентов ожидаем, они придут, но уже в другой стадии, и, соответственно, нужно будет применять достаточно серьезные виды лечения", - сказала главный специалист по клинической онкологии Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова.