Володин призвал скорректировать решение суда о Telegram, если его невозможно исполнить

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать решение суда в отношении блокировки Telegram, если его невозможно исполнить. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил в интервью изданию " Газета.ру " в четверг.

"Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать", - заявил Володин в ответ на вопрос о прекращении блокировки Telegram.

Он подчеркнул, что депутаты Госдумы пользуются социальными сетями и мессенджерами, "порядка 10 - очень популярные, куда входит и Telegram". Володин рассказал, что сам он использует Instagram. "У меня сторонники в избирательном округе создали паблик, им пользуюсь", - сообщил Володин.

В четверг пресс-служба Роскомнадзора сообщила о снятии требований по ограничению доступа к Telegram на территории России. Согласно сообщению пресс-службы, Роскомнадзор позитивно оценивает готовность создателя мессенджера Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму" и принял решение о снятии ограничений по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. В частности, каналы Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).