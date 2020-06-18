Кировская область вышла на второй этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса

КИРОВ, 18 июня. /ТАСС/. Кировская область вышла на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщила ТАСС заместитель главного государственного санитарного врача по региону Лидия Князева.

"Область вышла на второй этап [снятия ограничений]", - сказала Князева.

Она уточнила, что эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается, все ранее выявленные очаги заболеваемости "закрыты".

По данным правительства области, на втором этапе снятия ограничений возможно возобновить работу предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 800 кв. метров, уличную торговлю, работу отдельных образовательных организаций. По словам Князевой, окончательное решение о снятии тех или иных ограничений принимает правительство области.

Как сообщал ранее журналистам глава региона Игорь Васильев, область постепенно снимает ограничительные меры. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, многофункциональные центры, с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом, а с 9 июня начали работу небольшие магазины в торговых центрах. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером, с 16 июня открылись музеи и библиотеки, а также летние кафе. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции.

В Кировской области за сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции с симптомами заболевания, общее число заражений составляет 2 793. 419 пациентов проходят лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях находятся 625 человек, умерло 32 человека.