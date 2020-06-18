Все курорты Красной Поляны в Сочи приступили к поэтапному открытию

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Горные курорты Красной Поляны в Сочи приступили к поэтапному открытию своей туристической инфраструктуры. С 18 июня возобновил свою работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, последний из трех курортов - горно-туристический центр "Газпром", сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов. С 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. Кроме того, открылись парки, летние кафе и рестораны, пляжи и спортивные площадки на открытом воздухе.

"С 18 июня 2020 года горно-туристический центр "Газпром" поэтапно возобновляет работу курорта, с учетом действующих требований к организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Для гостей стали доступны виллы гостиничного комплекса, спортивные и детские площадки, услуги салона красоты и проката спортивного велооборудования, а также возможность подъема на автомобилях на плато Псехако к лыжно-биатлонному комплексу "Лаура".

Ранее в пресс-службах "Розы Хутор" и НАО "Красная Поляна" сообщали, что на курортах также частично возобновилась работа. Начали работать канатные дороги, открылись набережные, летние террасы кафе и некоторые пешие маршруты в горах. Курорт Красная Поляна открыл крупнейший байк-парк России для катания на горных велосипедах и скейт-парк.

Для обеспечения безопасности отдыхающих на курортах организовано соблюдение социальной дистанции, проведение термометрии. Регулярно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, в местах общественного пользования гостям необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Весь персонал, работающий на курортах, регулярно проходит лабораторные клинические тестирования на коронавирус.

О горных курортах Сочи

Красная Поляна - поселок в Сочи, на территории которого расположены три крупных горных курорта: "Роза Хутор", НАО "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности общей, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.

В ходе краевого оперативного штаба в четверг было объявлено, что с 21 июня на территории региона прекращает действовать режим карантина. Смогут открыться все гостиницы и отели.