Член СПЧ считает, что нужно усилить просветительскую работу по поправкам к конституции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что необходимо более активно рассказывать гражданам о предстоящем голосовании по конституции и поправках к основному закону, это поможет снизить количество ложных сообщений на эту тему.

"Вопросам информационного сопровождения [голосования] будет уделяться очень большое внимание. Мы рекомендовали нашим коллегам в регионах создавать такие группы фейк-контроля, выезжать на участки, беседовать с членами комиссий, наблюдателями, представителями политических партий и предоставлять СМИ объективную и проверенную информацию. Конечно, в этой связи необходимо усилить просветительскую работу", - сказал Брод в ходе заседания консультативной площадки c представителями научно-экспертного сообщества и наблюдателями в ЦИК.

По его словам, в настоящее время "идет беспрецедентная информационная атака, которая дискредитирует форму и содержание конституционной реформы". "Такие попытки продолжаются и по сей день. То, что якобы СМИ не могут принимать участие в ходе голосования и не будут допущены на участки для голосования, что навязывается дискуссия об агитации, что вот-вот якобы Венецианская комиссия зарубит наши поправки. По всем этим фейкам и манипуляциям собран большой фактологический материал", - отметил член СПЧ.

Он подчеркнул, что общественники будут находиться на постоянной связи с экспертами, наблюдателями и гражданами во время голосования. "А что касается критиков реформы, то, видимо, это уже какая-то многолетняя политическая заданность - не советовать как лучше, а постоянно копаться и вытаскивать негатив. Я хотел бы общественников, правозащитников призвать к конструктивному подходу. Да, проблемы есть. Мы сейчас сами разбираемся по обращениям, связанным с принуждением к голосованию, но нужна конкретная фактура, мы будем обращать на это внимание правоохранителей и избирательной системы", - подчеркнул Брод.

В четверг глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования по поправкам к конституции, за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. фейков.

Поправки к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.