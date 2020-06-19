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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп: в США жизни 5 млн человек удалось спасти благодаря мерам против коронавируса

Американский президент предположил, что число умерших от COVID-19 в стране составит от 150 тыс. до 175 тыс.

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Жизни приблизительно 5 млн американцев удалось спасти благодаря тому, что власти США ввели жесткие ограничительные меры в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в транслировавшемся в четверг интервью своему сыну Дональду Трампу - младшему, которое было приурочено ко Дню отца.

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"Пришла китайская чума (так Трамп называет новый коронавирус - прим. ТАСС), и мне пришлось закрыть страну, и мы спасли миллионы жизней. Не позволяй никому говорить тебе иначе, мы спасли миллионы жизней. <...> Как минимум это от 1 до 5 млн", - заявил президент. Он предположил, что число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) пациентов в США составит от 150 тыс. до 175 тыс. По словам президента, ситуация в стране нормализуется, возобновляют работу закрытые предприятия. Он подчеркнул, что в случае второй волны распространения нового коронавируса ограничительные меры будут вводиться и сниматься "очень быстро".

Власти на местах постепенно отменяют санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за коронавируса. Данный процесс находится на разных стадиях в штатах страны в зависимости от числа случаев заражения, госпитализаций, тестов и летальных исходов. Например, в штате Нью-Йорк в четверг объявлен второй этап ослабления ограничений: ресторанам разрешено обслуживать посетителей за столиками на открытом воздухе, возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, за исключением маникюрных и массажных кабинетов, количество работников в офисах может быть доведено до половины от обычной численности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2,18 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 118,3 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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