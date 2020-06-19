Большинство респондентов ВЦИОМ положительно оценивают работу ЦИК и доверяют Памфиловой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Большинство респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что ЦИК РФ хорошо справляется со своими обязанностями, и доверяют председателю комиссии Элле Памфиловой. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, опубликованном в пятницу на его официальном сайте.

"По мнению большинства россиян (71-75%), ЦИК РФ хорошо справляется с поставленными перед ней задачами", - отмечается в материалах. Так, по информации ВЦИОМ, 75% полагают, что ЦИК хорошо выполняет такую задачу, как информирование россиян о выборах (лишь 8% считает, что плохо), 74% положительно оценили работу ЦИК по информированию о дате проведения голосования, 71% - по информированию об организации выборов, о местах расположения участков.

Как следует из результатов опроса, глава ЦИК Элла Памфилова вызывает у респондентов скорее положительные чувства: об этом сообщают 43% опрошенных, среди электорально активных эта доля еще выше - 57%. "О своем доверии к ней в той или иной степени сообщил 51% наших соотечественников, не доверяют Элле Памфиловой 29% сограждан. Среди электорально активных 61% россиян доверяют ей, а 23% - скорее не доверяют", - указывается в материалах ВЦИОМ. Под электорально активными гражданами традиционно понимаются те, кто обычно ходит на выборы.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29 мая и 15 июня 2020 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью, максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.