Мурашко: медслужбы должны быть в повышенной готовности в ходе торжеств к 75-летию Победы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Службы экстренной медицинской помощи должны находиться в режиме повышенной готовности в период проведения торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Помимо обеспечения всего комплекса мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, включая медикаментозную профилактику непосредственных участников парада, важно также быть готовыми к оказанию экстренной помощи с учетом установившихся высокотемпературных режимов. Все дежурные бригады должны быть обеспечены всем необходимым для оказания помощи при тепловых ударах", - цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин во время видеоселекторного совещания с главой Минздрава доложил о мерах, принятых для обеспечения безопасности участников парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня. "Свыше 13 тыс. военнослужащих, задействованных в шествии на Красной площади, в ходе тренировок к параду соблюдают строгий обсервационный режим и регулярно проводят экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Все участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.