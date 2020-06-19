Первую встречу Путина с новым составом ОП РФ будут готовить на следующей неделе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первая встреча президента РФ Владимира Путина с Общественной палатой РФ седьмого состава будет готовиться на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе выступления в ОП.

"Нам буквально на следующей неделе нужно очень сильно поработать, чтобы подготовить первую встречу с главой государства седьмого состава Общественной палаты", - сказал Новиков. По его словам, такие встречи традиционно носят "программный, определяющий характер".

Седьмой состав ОП РФ был сформирован 16 июня: 40 членов палаты утверждены указом президента РФ Владимира Путина, 84 члена избраны региональными общественными палатами, еще 43 члена вошли в состав палаты от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Срок его полномочий - три года, седьмой состав палаты будет работать до 2023 года.