СМИ: коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина уже в декабре 2019 года

ТАСС, 19 июня. Эксперты итальянского Высшего института здоровья выяснили, что частицы коронавируса присутствовали в сточных водах Милана и Турина уже в декабре 2019 года. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky TG24 .

"Было проведено исследование 40 образцов сточных вод, собранных в период с октября 2019 года по февраль 2020 года, - сообщила представитель института Джузеппина Ла Роза. - Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года". Она добавила, что частицы коронавируса также были обнаружены в образцах, взятых в сточных водах этих городов в январе и феврале 2020 года.

В Италии локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля на севере страны. Многие эксперты давно сходятся во мнении, что вирус проник в Италию раньше, а первые инфицированные, помимо выявленной в Риме паре китайских туристов, могли появиться еще в январе.

По последним данным, число летальных исходов в Италии от вызываемого коронавирусом заболевания превысило 34,5 тыс., общее число инфицированных достигло 238 159. Всего с начала пандемии уже вылечились 180 544 заразившихся.