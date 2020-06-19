В Минздраве считают, что борьба с пандемией может стать стимулом в выборе профессии медика

"Мне кажется, что эта вспышка коронавируса в некотором роде становится дополнительным стимулом к тому, чтобы молодой человек выбрал медицину в качестве своей будущей профессии. Сегодня мы очень много говорим о подвиге врачей, мы говорим о подвиге студентов-медиков, которые вместе с докторами, вместе со старшими товарищами оказывают медицинскую помощь <...> Мы видим подвиг медицинских сестер, младшего медперсонала", - сказал он во время прямой линии со школьниками "Диалог поколений: медицина - мое призвание", организованной фондом "Контент" при информационном партнерстве ТАСС.

По мнению Салагая, такие примеры очень вдохновляют и в целом способствуют тому, чтобы все больше молодых людей выбирали профессию медика. Замминистра также отметил, что сейчас каждый вуз старается сделать все необходимое для того, чтобы приемная кампания в условиях коронавируса прошла так же эффективно, как и в обычное время.

"Потому что мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы медицинское образование не было затронуто той эпидемической вспышкой коронавируса, в которой мы все сейчас находимся <...> Ситуация действительно серьезным образом улучшается, и, конечно, это отразится и на медицинском образовании в том числе", - сказал он.

Кроме того, по мнению Салагая, пандемия показала, что российские медики успешно выполняют свой профессиональный долг и ими нужно гордиться.