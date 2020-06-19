Рошаль заявил, что врач не может быть циником

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Профессия врача не совместима с таким качеством как цинизм, настоящий медработник должен быть профессионалом своего дела и чувствовать боль другого человека. Об этом в пятницу сообщил глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Циник должен снять халат, повесить его на гвоздик, уйти и больше к больным не подходить. Циник - это не совместимо с [профессией] врача. Доктор не только должен хорошо поставить диагноз, не только хорошо вылечить, но должен чувствовать боль пациента - ребенка или взрослого - не имеет значения. Если человек этой боли не чувствует, а это значит он циник, хоть хороший специалист может быть, он все равно не является другом мне и нам не по пути", - сказал он во время прямой линии со школьниками "Диалог поколений: медицина - мое призвание", организованной фондом "Контент" при информационном партнерстве ТАСС.

Отвечая на вопрос, какими качествами должен обладать настоящий врач, Рошаль сказал, что у человека в первую очередь должно быть искреннее желание стать специалистом, и при этом оно не должно быть спонтанным. "Надо, во-первых, знать предмет и, во-вторых, не быть циником. Надо чувствовать боль другого, надо быть профессионалом своего дела. И не языком, а на самом деле. И если что-то делать - надо делать очень хорошо", - заключил он.