Мечети Адыгеи и Кубани возобновят работу с 20 июня

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края приняло решение возобновить с 20 июня работу мечетей, закрытых с 17 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. При этом сохраняются ограничения для верующих, сообщили в пятницу в ДУМ.

"С субботы мечети откроются для верующих. Будет проводиться ежедневная пятикратная молитва, но на данном этапе пятничные коллективные молитвы (джума-намаз) по-прежнему проводиться не будут", - сказали в ДУМ.

При посещении мечетей прихожане обязаны быть в масках и перчатках, иметь с собой коврики для намаза, соблюдать полутораметровую дистанцию. Рекомендуется воздержаться от посещения мечети пожилым людям и тем, у кого есть признаки ОРВИ. Возобновляется также прием заявлений о заключении брака (никях), при этом церемонии бракосочетания в мечетях будут проводиться в присутствии ограниченного числа лиц, уточнили в ДУМ.

"Другие ранее введенные ограничения пока сохранятся до особого распоряжения", - добавили в управлении.

Адыгея находится на первом этапе снятия ограничений, решение об этом было принято 27 мая. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на пятницу в республике коронавирусная инфекция выявлена у 1 511 человек, на лечении находятся 553 человека. С начала пандемии в республике выздоровело 946 человека, умерли 12. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Майкопе (434) и Тахтамукайском районе (280).