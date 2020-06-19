{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ЗАГСам Нижегородской области разрешили проводить торжественные регистрации браков

При этом мероприятия будут проходить с некоторыми ограничениями из-за пандемии

ТАСС, 19 июня. ЗАГСы Нижегородской области смогут возобновить торжественную регистрацию браков с 19 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Органам ЗАГС Нижегородской области разрешено проведение церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на июль в органы ЗАГС уже подано 1 937 заявлений на регистрацию брака, на август - 1 433.

В период действия режима повышенной готовности будут действовать определенные ограничения. Число участников церемонии, включая ведущего, в закрытых залах не должно превышать 10 человек, на открытых площадках - не более 15 человек из расчета 1 человек на 10 кв. метров. При этом участники церемонии должны носить маски и перчатки.

В Нижегородской области, по данным на 19 июня, подтверждено 15 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 084 человека выписаны после выздоровления, 188 пациентов умерли.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Медики Петербурга, лечащие пациентов с COVID-19, получили знаки "За доблесть в спасении"
Четверых врачей наградили посмертно
Читать полностью