В Воронежской области продлили ограничительные меры по коронавирусу до 28 июня

ВОРОНЕЖ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области продлили до 28 июня режимы повышенной готовности и самоизоляции, введенные в регионе в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона в Telegram.

"Ограничения продлены до 28 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Гусев при этом расширил список промтоварных магазинов, которым разрешено работать - с 19 июня он включил в него мебельные магазины.

Режим повышенной готовности был введен в Воронежской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта. С 12 мая жители региона обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5-2 метра в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений: возобновили работу промтоварные магазины площадью до 400 кв. метров, начали работу дежурные группы в детсадах. В настоящее время в регионе не отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, не работают площадки предприятий общепита, бытовых услуг, парикмахерские и салоны красоты, кинотеатры, библиотеки.

По данным на 19 июня, в Воронежской области общее число заразившихся коронавирусом составляет 5 461, выздоровели 2 861 человек, 30 умерли. В последние сутки в регионе выявлено 203 новых случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8,5 млн человек, более 450 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 569 063 случая заражения, выздоровели 324 406 человек, умер 7 841. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.