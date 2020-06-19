В Петербурге разрешили с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, разрешив с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"С 22 июня возобновляется прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения только по медицинским показаниям на основании заключений врачебных комиссий государственных медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, с учетом требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении.

Санаторно-курортные организации до начала возобновления работы обязаны обеспечить соблюдение стандарта безопасности, который утверждает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Из постановления также следует, что с 22 июня возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей. Арендодатели автомобилей должныпроводить обязательную регулярную дезинфекцию автомобилей перед их передачей клиентам.

В Санкт-Петербурге с 8 июня возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала менее 400 квадратных метров. Разрешено работать объектам розничной торговли, офисам строительных компаний, автосалонам при условии регистрации на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также гарантированном соблюдении стандартов санитарной безопасности. В то же время сохраняются ограничения по работе крупных торговых центров, ресторанов, спортивных залов, по-прежнему запрещены массовые мероприятия.

В городе сохраняются строгие санитарные требования, в обязательном порядке предусмотрено ношение масок и перчаток в общественных местах и в общественном транспорте. До 5 июля продлено действие особого противопожарного режима на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с которым запрещено посещение лесопарковых зон, городских лесов, разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности.