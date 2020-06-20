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Численность населения Токио превысила 14 млн человек

По данным телеканала NHK, на 1 мая в городе проживали около 6,88 млн мужчин и 7,12 млн женщин

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Численность населения столицы Японии превысила отметку в 14 млн человек. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK со ссылкой на информацию токийских властей.

По данным на 1 мая в Токио проживали около 6,88 млн мужчин и 7,12 млн женщин. Как отмечает телеканал, увеличение численности связано не только с притоком людей из других префектур, которые переезжают в столицу ради учебы и трудоустройства, но и с нежеланием токийцев менять свое место жительства из-за распространения в стране нового коронавируса.

Численность населения Токио достигла 10 млн в 1962 году, этот показатель продолжал стабильно расти на протяжении последующих десятилетий.

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