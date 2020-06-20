Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,75

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу составил 0,93, практически не изменившись за сутки. В Москве он снизился до 0,75, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как и в пятницу, показатель держится ниже единицы в восьми из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. Выше он только в Нижегородской области (1,08) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,25).

В Подмосковье коэффициент составил 0,91, в Санкт-Петербурге - 0,92, в Дагестане - 0,95. В Свердловской области он равен 0,97, в Тульской - 0,94, в Ростовской - 0,9, а в Красноярском крае - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.