В Чувашии с 22 июня начнут работать летние веранды и кафе под открытым небом

ТАСС, 20 июня. Власти Чувашии приняли решение о переходе к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. С 22 июня в регионе будет возобновлена работа летних веранд и кафе под открытым небом при стационарных объектах общепита, сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Со следующей недели возобновят работу все объекты торговли с площадью торгового зала до 400 кв. м при условии наличия отдельного входа и количества посетителей не более 1 человека на 4 кв. м. Кроме того, разрешается работа летних веранд и кафе под открытым небом при стационарных объектах общепита", - говорится в сообщении.

Руководитель республики отметил, что решение о переходе к первому этапу снятия ограничений принято сегодня. "Прогулки и занятия на свежем воздухе уже разрешены с соблюдением социальной дистанции. В транспорте и общественных местах обязательно использовать маски", - добавил он.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Чуваши выявлено 4 472 случая заражения коронавирусом, 2 506 человек выздоровели, 23 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 576 952 случая заражения, выздоровели 334 592 человека, умерли 8 002. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.