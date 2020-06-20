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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях

Президент России напомнил, что когда республика столкнулась с нападением международных террористических банд, то дагестанский народ встал на защиту интересов всей страны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Республика Дагестан вправе рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях, подобных пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

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"Что касается сложных моментов в жизни дагестанского народа, то Дагестан вправе рассчитывать на поддержку всей страны. Потому что, когда Дагестан столкнулся с нападением международных террористических банд, то дагестанский народ встал на защиту своей страны и интересов всей России. И страна должна отвечать республике поддержкой тогда, когда республика сталкивается с проблемой подобного рода", - сказал Путин.

Как отметила в ходе встречи главный врач дагестанского Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом Равганият Мирзаева, в настоящее время Дагестан постепенно выходит из пандемии коронавируса. 

"По числу выздоровевших от COVID пациентов Дагестан вышел на второе место среди регионов с высокой заболеваемостью. Нам, конечно, очень помогла помощь федерального центра, благодаря которой мы смогли дооснастить медорганизации. Также нам сильно помогли телемедицинские консультации ситуационного центра Минздрава России - в любом сложном случае мы были постоянно на связи с коллегами из центра, к нам приезжали и продолжают приезжать опытные коллеги из центра", - сказала Мирзаева. 

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане официально подтверждено 7 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, 88 случаев зарегистрировано за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 905 человек, умерли 344 человека.

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