Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Республика Дагестан вправе рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях, подобных пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

"Что касается сложных моментов в жизни дагестанского народа, то Дагестан вправе рассчитывать на поддержку всей страны. Потому что, когда Дагестан столкнулся с нападением международных террористических банд, то дагестанский народ встал на защиту своей страны и интересов всей России. И страна должна отвечать республике поддержкой тогда, когда республика сталкивается с проблемой подобного рода", - сказал Путин.

Как отметила в ходе встречи главный врач дагестанского Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом Равганият Мирзаева, в настоящее время Дагестан постепенно выходит из пандемии коронавируса.

"По числу выздоровевших от COVID пациентов Дагестан вышел на второе место среди регионов с высокой заболеваемостью. Нам, конечно, очень помогла помощь федерального центра, благодаря которой мы смогли дооснастить медорганизации. Также нам сильно помогли телемедицинские консультации ситуационного центра Минздрава России - в любом сложном случае мы были постоянно на связи с коллегами из центра, к нам приезжали и продолжают приезжать опытные коллеги из центра", - сказала Мирзаева.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане официально подтверждено 7 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, 88 случаев зарегистрировано за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 905 человек, умерли 344 человека.