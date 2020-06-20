Во Владикавказе установят памятник медикам, посвятившим себя борьбе с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июня. /ТАСС/. Памятник медицинским работникам, посвятившим себя борьбе с новой коронавирусной инфекцией, установят во Владикавказе по инициативе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, сообщила в субботу пресс-служба главы и правительства республики.

"По инициативе главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова во Владикавказе установят памятник медицинским работникам, посвятившим себя борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Все эти месяцы благодаря их самоотверженной работе жители республики не остаются без внимания и квалифицированной помощи", - говорится в сообщении.

В субботу, накануне Дня медицинского работника, состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника, посвященного врачам.

Битаров отметил на мероприятии, что памятник в честь врачей является лишь частью общей благодарности медикам республики. Руководство Северной Осетии продолжит оказывать всемерную помощь и поддержку родным и близким ушедших докторов, медицинским работникам, продолжающим трудиться, и, конечно, всей системе здравоохранения региона.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике зарегистрировано 3 737 инфицированных, 3 334 выздоровели, 60 человек умерли.