Новый вывозной рейс из США в Россию состоится 28 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Очередной вывозной рейс из Нью-Йорка в Россию запланирован на 28 июня. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Только что получили информацию, что очередной вывозной рейс из Нью-Йорка в Россию состоится 28 июня, - сообщил дипломат. - Сконцентрируемся на максимальном заполнении борта".

По его словам, на сегодняшний момент в США остается около 1 тыс. россиян, желающих вернуться в Россию. "Пока что было организовано десять вывозных рейсов, на которых смогли вернуться на родину более 2 тыс. человек, - указал Антонов. - Примечательно, что количество россиян, желающих выехать на родину, с каждым днем увеличивается".

Дипломат также отметил, что у посольства России в Вашингтоне есть возможность включать в списки вывозных рейсов россиян, попавших в тяжелое финансовое положение, больных, пожилых людей. "Мы максимально используем свои возможности для решения гуманитарных проблем россиян", - заключил посол.