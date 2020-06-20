Московские врачи вылетают в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с COVID-19 на дому, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Врачи московских поликлиник поделятся с коллегами в Забайкальском крае лучшими практиками по организации лечения пациентов на домуь<...> Ранее в столице была организована система, которая позволила контролировать процесс лечения пациента с момента первого обращения за медицинской помощью до его полного выздоровления на дому. Теперь специалисты готовы поделиться накопленным опытом. Кроме того, московские специалисты расскажут коллегам из региона об основных аспектах организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований", - сообщили в штабе.

В составе бригады врачей - специалисты различных профилей: главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников; главврач диагностического центра № 5, доктор медицинских наук Павел Гуляев; заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог консультативно-диагностической поликлиники № 121 Артем Инджиев, врач-инфекционист диагностического центра № 5 Татьяна Адамовская и заведующий филиалом № 4 городской поликлиники № 6 Евгений Фонин.

"Помимо консультативной и организационной работы, московские врачи передадут в Забайкальский край лекарства для лечения пациентов с COVID-19", - добавили в штабе.

Опыт Москвы в борьбе с коронавирусом

"В Москве была выстроена эффективная система ведения пациентов с легким или бессимптомным течением болезни на дому. С 23 марта пациенты с диагнозом "коронавирусная инфекция" по решению врача могут оставаться на лечении дома. При этом ключевой задачей становится постоянный контроль состояния заболевших, чтобы не упустить момент ухудшения и вовремя оказать необходимую помощь в амбулаторных условиях или же госпитализировать пациента", - сообщили в штабе.

В Москве по предложению клинического комитета на базе поликлиник были развернуты амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Помимо компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования, включая анализ крови, анализ на коронавирус, ЭКГ, проводится осмотр врачом, пациенты обеспечиваются бесплатными лекарствами для лечения. Такой подход позволил выявлять характерные признаки коронавирусной пневмонии на ранних стадиях и назначать эффективное лечение с целью снижения возможных осложнений.

"В Москве ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, создано достаточно резервов для борьбы с инфекцией, поэтому столица готова поддержать врачей в регионах. В настоящий момент столичные мультидисциплинарные медицинские бригады работают в Дагестане, Северной Осетии - Алании, Забайкальском и Камчатском краях, Ингушетии, Пскове и Владимире. Сейчас в Забайкальском крае уже работает бригада врачей под руководством Марьяны Лысенко, главного врача городской клинической больницы №52", - уточнили в штабе.

Также для помощи в регионы был доставлен медицинский груз, в составе которого - 18,5 млн медицинских масок, 750 тысяч респираторов, 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы направлен запас медикаментов в количестве более 280 тысяч упаковок.